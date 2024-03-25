Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 вышел в Европе

На сайте румынского подразделения Samsung появилась страница с характеристиками планшета Galaxy Tab S6 Lite (2024). К сожалению, цена новинки пока не указана. Планшет характеризуется фирменной однокристальной системой Exynos 1280 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 2 ГГц, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, 4 ГБ оперативной памяти, 10,4-дюймовым дисплеем TFT с разрешением 2000:1200 пикселей, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, динамиками AKG, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7040 мАч, версиями только с Wi-Fi и LTE, а также предустановленной фирменной прошивкой OneUI 6.1 на базе операционной системы Android 14.

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