Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет стоить 380 евро

Сетевые источники поделились подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который все еще не был представлен официально. Утверждается, что планшет будет стоить 380 евро за вариант с 64 ГБ флеш-памяти и 440 евро за версию с модемом LTE. Устройству также прочат фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти, 10-дюймовый Super AMOLED-дисплей, поддержку пера S Pen, металлический корпус толщиной 7 мм, модуль NFC для бесконтактных платежей, а также предустановленную операционную систему Android 10.