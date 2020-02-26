Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит SoC Exynos 9611

В сети появились подробности о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который еще не был представлен официально. Аппарат с кодовым названием SM-P615 засветился на сайте Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Сообщается, что планшет получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти, 10-дюймовый Super AMOLED-дисплей, поддержку пера S Pen, а также предустановленную операционную систему Android 10. Планшет выйдет в версии только с Wi-Fi и Wi-Fi/LTE. Предполагается, что официальный дебют Samsung Galaxy Tab S6 Lite состоится в первой половине 2020 года.