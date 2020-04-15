Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite представлен официально

Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab S6 Lite, который получил довольно средние характеристики. Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерным процессором (скорее всего, это Exynos 9611), 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7040 мАч, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5 разъёмом для наушников, 5 Мп и 8 Мп камерами, стереодинамиками, стилусом S Pen и металлическим корпусом. Размеры устройства равны 244,5:154,3:7 мм, а масса – 467 граммам. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.