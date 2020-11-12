Планшет Samsung Galaxy Tab S6 подешевел на 330 долларов

Компания Samsung в очередной раз снизила цену на топовый планшет Galaxy Tab S6, который дебютировал летом прошлого года по цене в 650 долларов. Сейчас в США вариант с Wi-Fi и 128 ГБ флеш-памяти можно купить за 245 долларов в случае обмена на старый планшет или 320 долларов при покупке нового устройства.

Напомним, что еще по-прежнему актуальный планшет оснащается 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 4096 степенью чувствительности к нажатию, поддержкой Air Actions, подэкранным сканером отпечатков пальцев, чипсетом Snapdragon 855, сдвоенной основной камерой на 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, четырьмя динамиками AKG и аккумулятором на 7040 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S6
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