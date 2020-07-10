Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ показали на рендерах

В сети появились первые живые фото планшета Samsung Galaxy Tab S7+, который будет представлен 5 августа. Отметим металлическую заднюю панель, сдвоенную основную камеру, сдвоенную фронтальную камеру и габариты 12,4-дюймового устройства (длина 280-мм, ширина – 185 мм).

Ранее сообщалось, что планшет получит AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1752 пикселей (плотность 267 PPI) и поддержкой фирменного пера S Pen, новый топовый процессор Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графикой Adreno 650, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, сканер отпечатков пальцев, батарею ёмкостью 10 090 мАч, поддержку сетей 5G и предустановленную ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.