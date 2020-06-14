Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench засветился планшет Samsung Galaxy Tab S7+, который еще не был представлен официально. Аппарат с модельным номером Samsung SM-T976B оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. В одноядерном режиме планшет показал результат в 4277 баллов, а с использованием всех ядер – 13286 баллов.

Предыдущие слухи прочили планшету 12,4-дюймовую Super AMOLED-панель с разрешением QHD, частотой обновления 120 Гц и поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+, фирменное перо S Pen, аккумулятор ёмкостью 10 090 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, порт USB Type-C, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, модем 5G, аудиосистему AKG со стереофоническими динамиками и слот для карт памяти microSD.