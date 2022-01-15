Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra полностью рассекречен

Немецкое издание WinFuture поделилось характеристиками планшетов серии Samsung Galaxy Tab S8, которые еще не были представлены официально. Итак, Galaxy Tab S8 Ultra получит 14,6-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2960:1848 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 420 кд/м², 8 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, а также 128 или 512 ГБ флеш-памяти.

Samsung Galaxy S8+ прочат 12,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1752 пикселей, яркостью 420 кд/м² и частотой обновления до 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Galaxy S8 отличается 11дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/м² и кадровой частотой 120 Гц. Все планшеты оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 6 Мп, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональным модемом 5G , слотом для карт microSD, разъемом USB-C 3.2 Gen 1, а также батареями ёмкостью 8000 мАч, 10090 мАч и 11200 мАч.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
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