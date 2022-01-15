Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra полностью рассекречен

Samsung Galaxy S8+ прочат 12,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1752 пикселей, яркостью 420 кд/м² и частотой обновления до 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Galaxy S8 отличается 11дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/м² и кадровой частотой 120 Гц. Все планшеты оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 6 Мп, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональным модемом 5G , слотом для карт microSD, разъемом USB-C 3.2 Gen 1, а также батареями ёмкостью 8000 мАч, 10090 мАч и 11200 мАч.