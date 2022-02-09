Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовый экран

Компания Samsung официально представила флагманский планшет Galaxy Tab S8 Ultra, главной особенностью которого стал 14,6-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2960:1848 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц. Новинку также оснастили сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 6 Мп, также сдвоенной селфи-камерой на 12 Мп и 12 Мп, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 16 ГБ оперативной и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 11200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также поддержкой стилуса S Pen (входит в комплект) и клавиатуры. Планшет появится в российской продаже 11 марта по цене от 107 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Представлен планшет PineNote с экраном E Ink …
Представлен планшет PineNote с экраном E Ink Сетевые источники сообщают о выходе планшета PineNote, который оценен в 400 долларов. Новинка характеризу…
Планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition оценен в …
Планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition оценен в Компания Xiaomi выпустила под брендом MIJIA графический планшет LCD Smal Blackboard Storage Edition, кото…
Планшет ASUS ROG Flow Z13 получил CPU Core i9-12900H…
Планшет ASUS ROG Flow Z13 получил CPU Core i9-12900HКомпания ASUS пополнила ассортимент планшетов самой производительной моделью на рынке – ROG Flow Z13. Нов…
Представлен 12,6-дюймовый планшет Huawei MateBook E…
Представлен 12,6-дюймовый планшет Huawei MateBook EКомпания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MateBook E, которая вступает на территорию iPad P…
Представлена топовая версия планшета Xiaomi Pad 5 Pro…
Представлена топовая версия планшета Xiaomi Pad 5 ProКак и предполагалось, сегодня компания Xiaomi представила топовый вариант планшета Pad 5 Pro с 8 ГБ опера…
Планшет Lenovo 10w на Arm оценен в $330…
Планшет Lenovo 10w на Arm оценен в $330Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo 10w, которая базируется на восьмиядерной п…
Samsung представила Home Hub для управления умным домом…
Samsung представила Home Hub для управления умным домомОдним из продуктов, которые Samsung продемонстрировала на презентации CES 2022, был Home Hub — 8,4-дюймов…
Microsoft выпустила планшеты Surface Pro 8 с возможностью по…
Microsoft выпустила планшеты Surface Pro 8 с возможностью поВ то время как Surface Pro X и даже доступный Surface Go 3 предлагали дополнительное подключение LTE, Sur…
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor