Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовый экран

Компания Samsung официально представила флагманский планшет Galaxy Tab S8 Ultra, главной особенностью которого стал 14,6-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2960:1848 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц. Новинку также оснастили сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 6 Мп, также сдвоенной селфи-камерой на 12 Мп и 12 Мп, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 16 ГБ оперативной и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 11200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также поддержкой стилуса S Pen (входит в комплект) и клавиатуры. Планшет появится в российской продаже 11 марта по цене от 107 тысяч рублей.