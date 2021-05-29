Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит огромный экран

В сети появились подробности о планшетах серии Samsung Galaxy Tab S8, в которую войдут три модели с кодовым названием Basquait. Самой интересной из них выглядит топовый Galaxy Tab S8 Ultra. Устройству прочат 14,6-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, толщину 5,5 мм, массу 650 граммов, батарею ёмкостью 12000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, топовую однокристальную систему нового поколения, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, фирменный стилус S Pen, четыре динамика, сдвоенную основную камеру на 13 Мп и 5 Мп, а также селфи-камеру разрешением 8 Мп и 5 Мп. Цена на планшет стартует с 1320 долларов.

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