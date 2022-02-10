Планшет Samsung Galaxy Tab S8 оценен в 65 тысяч рублей

Помимо огромного планшета Samsung Galaxy Tab S8 Ultra вчера вечером были представлены более компактные модели Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8. Первая оснащается 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2800:1752 пикселя и кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 6 Мп, селфи-камерой разрешением 12 Мп, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10090 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой сотовых сетей 5G, беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, подэкранным дактилоскопом, комплектным стилусом S Pen, четырьмя динамиками AKG и предуствновленной ОС Android 12.

Galaxy Tab S8 отличается 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей), аккумулятором на 8000 мАч и боковым сканером отпечатков пальцев. Планшеты появятся в российской продаже 11 марта по цене от 82 и от 65 тысяч рублей соответственно.