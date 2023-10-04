Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE получил защиту от воды

Компания Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9 Fan Edition и Galaxy Tab S9 Fan Edition Plus, которые оценены в Европе от 520 и от 700 евро соответственно. Варианты с модемом для сотовых сетей пятого поколения обойдутся на 100 евро дороже.

Базовую модель оснастили фирменной 5-нанометровой платформой Exynos 1380, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, поддержкой фирменного стилуса S Pen, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 12 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки. Старшая модель отличается 12,4-дюймовым экраном, 8 или 12 ГБ ОЗУ, сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 8 Мп, а также батареей емкостью 10000 мАч.

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