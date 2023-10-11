Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт розничным продажам планшетов Samsung Galaxy Tab S9 Fan Edition и Galaxy Tab S9 Fan Edition Plus, официальная презентация которых состоялась неделю назад. Базовая модель оценена от 57 тысяч рублей, а старшая от 65 тысяч рублей.

Galaxy Tab S9 Fan Edition оснащается фирменной 5-нанометровой платформой Exynos 1380, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, поддержкой фирменного стилуса S Pen, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 12 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки. Старшая модель отличается 12,4-дюймовым экраном, 8 или 12 ГБ ОЗУ, сдвоенной тыльной камерой на 8 Мп и 8 Мп, а также батареей емкостью 10000 мАч.
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