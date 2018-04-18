Планшет Sony DPT-CP1 получил E Ink-экран

2018-04-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony DPT-CP1; [93]
Компания Sony представила довольно редкого в наше время зверя – планшет с экраном на основе электронной бумаги E Ink, ориентированный на работу с документами. Модель DPT-CP1 получила 10,3 дюймовую панель с разрешением 1872:1404 пикселя, поддержкой отображения 16 оттенков серого и возможностью работать со специальным пером. Также отметим четырехъядерный процессор Marvell, 16 ГБ встроенной памяти, адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac, контроллер Bluetooth 4.2 и порт Micro-USB. Габариты планшета равны 174,2:243,5:5,9 мм, а вес – 240 граммам. Sony DPT-CP1 появится в продаже в начале лета, а вот цена, к сожалению, не называется.


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