Планшет TCL NXTPAPER 11 получил похожий на бумагу экран

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью NXTPAPER 11, который получил дисплей с технологией NXTPAPER 2.0. Последняя обеспечивает более низкий уровень синего излучения, чем в сертификации TUV, предлагая при этом отличную цветопередачу и контрастность. По словам производителя, при взгляде на дисплей кажется, что перед нами обычная бумага.

Что до чисто технических характеристик, новинку оснастили 10,95-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, яркостью 500 кд/м2, распознаванием прикосновений в 10 точках и стилусом с определением 4096 степеней нажатия, автоматической регулировкой цветовой температуры, датчиком освещённости, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio P60T, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, 8-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Цена планшета составляет 250 долларов.