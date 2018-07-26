Планшет Teclast M20 получил 10-ядерную SoC MediaTek Helio X20

Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью M20, главными особенностями которой стала поддержка 4G и десятиядерная однокристальная система MediaTek Helio X20. Последняя характеризуется двумя ядрами ARM Cortex-A72 частотой 2,3 ГГц, четырьмя Cortex-A53 частотой 1,83 ГГц, четырьмя Cortex-A53 частотой 1,4 ГГц и графикой ARM Mali T880 MP4.

Также отметим 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти eMMC, 10,1-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.0, модем LTE, 5 Мп и 2 Мп камеры, слот для карт microSD, два слота для карт SIM, аккумулятор на 6600 мАч и уже не самую актуальную операционную систему Android 7.0. Цена планшета пока не сообщается.