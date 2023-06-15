Планшет Teclast T50 Pro оценен в 180 долларов

Компания Teclast пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Teclast T50 Pro, которая обойдется в 180 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, слотом для карты памяти microSD, четырьмя динамиками, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 20 Мп, предустановленной ОС Android 13 и металлическим корпусом толщиной 7,5 мм

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