Планшет Tecno Megapad 10 оценен в 150 долларов

Стала известна цена представленного пару дней назад планшета Tecno Megapad 10. Новинка уже появилась в продаже в Камбодже по эквивалентной цене в 150 долларов за базовую версию. Напомним, что планшет оснащается 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 800:1280 точек и пиковой яркостью 450 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, тыльной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 5 Мп, предустановленной операционной системой Android 14, алюминиевым корпусом толщиной 7,35 мм, модемом LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.1, а также 3,5-мм аудиогнездом.

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