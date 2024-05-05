Планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro получил АКБ на 33280 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищённых планшетов моделью Armor Pad 3 Pro, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 33280 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой 66-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, полноценным разъемом HDMI, фонариком яркостью 1100 люмен в двух сегментах, креплением для ремешка, специальным портом для установки фирменного микроскопа с 1000-кратным увеличением или эндоскопа, настраиваемой физической кнопкой, двумя слотами для SIM-карт, 10,36-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, однокристальной системой MediaTek MT8788, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 50-Мп тыльной камерой, а также корпусом с толщиной 21,2 мм и массой 1,24 кг.