Планшет VIVO Pad поступил в продажу в Китае

Первый планшет VIVO, VIVO Pad поступил в продажу в Китае.

VIVO Pad имеет 11-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 2,5K (2560 x 1600 пикселей), частотой обновления 120 Гц и расширенным динамическим диапазоном HDR10. Он также имеет аппаратную адаптивную регулировку цветовой температуры. Планшет построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 с поддержкой технологии расширения памяти, позволяющая увеличить объем оперативной памяти до 12 ГБ. Он получил адаптер NFC и четыре динамика. Разрешение встроенной фронтальной камеры составило 8 Мп, в основной камере используются сенсоры с разрешением 13 и 8 Мп. Емкость аккумулятора составила 8040 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

Доступные версии: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за 2 293 юаней (360 долларов), а также с 8/256 ГБ за 2 898 юаней (455 долларов).