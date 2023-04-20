Планшет Vivo Pad 2 оценен в 350 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Vivo Pad 2, которая вполне может составить конкуренцию новенькому Xiaomi Pad 6 Pro. Новинку оснастили производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1968 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой 44-Вт зарядки, модулем NFC, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, шестью динамиками, боковым дактилоскопом, толщиной 6,59 мм, массой 585 граммов и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Планшет оценен в 350, 410, 450 и 495 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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