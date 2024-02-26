Планшет Vivo Pad 3 Pro готов к выходу

В сети появились новые подробности о флагманском планшете Vivo Pad 3 Pro, официальный релиз которого, как утверждает источник, состоится уже в следующем месяце. Сообщается, что аппарат оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 с максимальной частотой 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 Immortalis MP12, 12,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3096:2064 пикселей (формат 3K) и соотношением сторон 3:2, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, а также до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти.