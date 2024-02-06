Планшет Vivo Pad 3 прошел сертификацию 3С

В базе данных китайского регулятора 3C появилась информация о планшете Vivo Pad 3, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ранее авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что Vivo Pad 3 оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 и крупным экраном.

Напомним, что модель предыдущего поколения, Vivo Pad 2, характеризуется мощной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800:1968 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, поддержкой NFC, адаптером Wi-Fi 6, шестью динамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, а также корпусом толщиной 6,59 мм и массой 585 г.
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