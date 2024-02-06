Планшет Vivo Pad 3 прошел сертификацию 3С

Напомним, что модель предыдущего поколения, Vivo Pad 2, характеризуется мощной платформой MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800:1968 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, поддержкой NFC, адаптером Wi-Fi 6, шестью динамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, а также корпусом толщиной 6,59 мм и массой 585 г.