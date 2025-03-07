Планшет Vivo Pad 4 Pro получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшете Vivo Pad 4 Pro, релиз которого ожидается в апреле этого года. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 12000 мАч (на 500 мАч больше, чем у предшественника), поддержки 66-Вт проводной быстрой зарядки, 12,95-дюймового IPS-экрана с разрешением 3.1K и частотой обновления 144 Гц, а также топовой 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9400.

Напомним, что прошлое поколение в лице Vivo Pad 3 Pro имеет в своем оснащении процессор MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, 13-дюймовый дисплей с разрешением 3,1K и кадровой частотой 144 Гц, батарею ёмкостью 11500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт и акустическую систему с восемью динамиками.
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