Планшет Vivo Pad получит 44-Вт зарядку и 120-Гц экран

Китайские инсайдеры поделились подробностями о планшете Vivo Pad, официальный релиз которого ожидается в первой половине года. Устройству прочат 11-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, батарею ёмкостью 8040 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и функцию идентификацию пользователя по лицу из-за отсутствия дактилоскопического сенсора. Ориентировочная цена смартфона составляет 250 долларов.