Планшет Vivo Pad3 появился в продаже

Компания Vivo выпустила в продажу на домашнем китайском рынке планшет Vivo Pad3, который стоит 345, 385, 425 и 465 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Новинку оснастили субфлагманским 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ LPDDR5x, флэш-памятью UFS 3.1 (128 ГБ) или UFS 4.0 (256 или 512 ГБ), 12,05-дюймовым экраном IPS с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 600 нит, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, 5-Мп фронтальной камерой, 8-Мп основной камерой, шестью динамиками, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, портом USB-C (USB 3.2 Gen 1) и предустановленной прошивкой OriginOS 4 на базе ОС Android 14.