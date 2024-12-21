Планшет Vivo Pad4 Pro получит 13-дюймовый экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о планшете Vivo Pad4 Pro, релиз которого ожидается в первом квартале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400, 13-дюймового экрана с кадровой частотой 144 Гц и батареи ёмкостью 12000 мАч. То есть, за исключением обновленного процессора, новинка не претерпит больших изменений по сравнению с предыдущим поколением.

Напомним, что Vivo Pad3 Pro оснащается 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 900 нит, 4-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 9300, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 11500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портом USB-C 3.2 Gen1, модулем NFC, а также корпусом толщиной 6,64 мм и массой 678 граммов.