Планшет Vivo Pad5 Pro получит топовый процессор

Компания Vivo раскрыла некоторые подробности о планшете Pad5 Pro, официальный релиз которого ожидается 21 апреля. Итак, устройство оснастят 13-дюймовым экраном с пиковой яркостью 1200 нит и технологией для защиты зрения, корпусом массой 578 грамм, батареей ёмкостью 12050 мАч, 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400 и предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 5 HD на базе ОС Android.

Предыдущее поколение в лице Pad3 Pro имеет в своем оснащении процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12,05-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и яркостью 600 нит, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.
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