Планшет Voyo i8 Max получил АКБ на 5000 мАч

Начался приём заказов на гибридный планшетный компьютер Voyo i8 Max. Гаджет получил 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 * 1200 пикселей. В основе устройства лежит процессор Mediatek Helio X20, 4 Гбайт оперативная память и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD. В тыльной части корпуса располагается 13-мегапиксельная камера. Фронтальная камера полагается на 3-мегапиксельный сенсор. Сообщается также, что новый гибридный планшет Voyo i8 Max поддерживает LTE-связь. За питание отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Оценивается новинка Voyo i8 Max в 200 долларов.