Планшет Xiaomi Mi Pad 4 находится в разработке

2018-04-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Pad 4 ; [114]
В конце прошлого года один из боссов Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что его компания начала разработку планшета Xiaomi Mi Pad 4. Позже в сети появились слухи о том, что китайский производитель решил не выпускать устройство. Сегодня авторитетный китайский аналитик Пан Цзютан сообщил о том, что следующее поколение Xiaomi Mi Pad все же увидит свет. К сожалению, никакими подробностями источники аналитика не располагают.

Что до вышедшего в прошлом году Xiaomi Mi Pad 3, то он получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048:1536 пикселей, 6-ядерный MediaTek MT8176 с тактовой частотой 2,1 ГГц, графический ускоритель PowerVR GX6250, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основная и 5-Мп фронтальная камеры, аккумулятор на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB-C, а также модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.

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