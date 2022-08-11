Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4 получил крупный 2,5K-экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Mi Pad 5 Pro 12.4, которая оценена в 415 долларов за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 490 долларов за 8/256 ГБ и 595 долларов за 12/512 ГБ.

Новинку также оснастили 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, интерфейсом USB 3.2 Gen 1 с поддержкой вывода видеосигнала, металлическим корпусом массой 620 г, толщиной 6,66 мм, черной, серебристой и зеленой расцветками, четырьмя динамиками, двумя микрофонами, поддержкой Bluetooth 5.2 и предустановленной надстройкой MIUI 13 For Pad.

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