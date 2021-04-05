Планшет Xiaomi Mi Pad 5 готов к выходу

Сетевые источники сообщили о том, что планшеты серии Xiaomi Mi Pad 5 будут официально представлены уже в этом квартале. Речь идет о стандартной модели Mi Pad 5 и более продвинутой Mi Pad 5 Pro.

По предварительным данным, первый получит производительный процессор MediaTek Dimensity 1200, 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления изображения 144 Гц, боковой дактилоскоп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 20 Мп и 13 Мп, фирменную операционную систему ОС MIUI for Pad, толщину 8,13 мм и массу 510 граммов. Что до Mi Pad 5 Pro, то он будет отличаться более дорогой платформой Snapdragon 870.