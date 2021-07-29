Планшет Xiaomi Mi Pad 5 не получит предустановленную MIUI 13

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил о том, что планшет Xiaomi Mi Pad 5 дебютирует с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 12.5, а не новой MIUI 13. Последнюю планшет получит уже после выхода в ходе обновления.

По предварительным данным, в серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5 войдут три модели: одна глобальная (индекс K82) и две китайские (K81A и K81 enuma, он же Mi Pad 5 Pro). Первому прочат процессор Qualcomm Snapdragon 860, основную камеру на 12 Мп, модуль NFC, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой стилуса. Китайский Mi Pad 5 отличается от глобального только более мощным чипсетом Snapdragon 870 и быстрой зарядкой на 67 Вт. Наконец, Mi Pad 5 Pro отличается от стандартной модели 48-Мп камерой и слотом для SIM-карт.