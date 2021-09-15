Планшет Xiaomi Pad 5 оценен в 350 евро

Сегодня компания Xiaomi представила не только смартфоны Xiaomi 11T, но и планшет Xiaomi Pad 5. Новинка характеризуется 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, аккумулятором ёмкостью 8720 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, основной и фронтальной камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 860, поддержкой стилуса, толщиной 6,86 мм и массой 515 г. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 350 евро, а вариант на 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 400 евро.