Планшет Xiaomi Pad 6S Pro вышел в самой доступной версии

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам новой версии планшета Xiaomi Pad 6S Pro, которая оснащается 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 385 долларов. Ранее аппарат был доступен в конфигурациях с 8/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти по цене в 455, 500 и 555 долларов соответственно.

Напомним, что планшет оснащается 2,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3К, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 900 кд/м2 и поддержкой стилуса, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, селфи-камерой на 50 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, модулем NFC, предустановленной программной оболочкой HyperOS, а также корпусом толщиной 6,26 мм и массой 590 грамм.