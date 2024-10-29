Планшет Xiaomi Pad 7 стоит 280 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 7, которая работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2. Новинка также получила 11,2-дюймовый дисплей IPS с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 30-144 Гц и максимальной яркостью 800 нит, восьмиядерную платформу Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8850 мАч, поддержку 45-ВТ быстрой проводной зарядки, модули Wi-Fi и Bluetooth 5, а также черную, голубую и зеленую расцветки корпуса. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов за базовую конфигурацию.

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