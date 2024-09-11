Планшет Xiaomi Pad 7 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание планшетов Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, официальный релиз которых ожидается в октябре этого года. Ведомство подтвердило поддержку 67-Вт проводной зарядки у старшей модели и 45-Вт зарядки у младшей. Также Xiaomi Pad 7 Pro приписывают наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а Xiaomi Pad 7 – Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8s Gen3.

Напомним, что выпущенный полтора года назад Xiaomi Pad 6 характеризуется 11-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 550 нит и поддержкой Dolby Vision, платформой Qualcomm Snapdragon 870, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8840 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, металлическим корпусом толщиной 6,51 мм и массой 450 граммов.