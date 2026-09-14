Планшет Xiaomi Pad 9 Pro оценили в 565 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 9 Pro, которая базируется на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829.

Новинка также получила 12,5-дюймовый экран с разрешением 3200:2136 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, батарею ёмкостью 11000 мАч, поддержку 67-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, шесть динамиков, четыре микрофон, корпус толщиной 5,8 мм, предустановленную прошивку HyperOS 4, поддержку фирменного стилуса Focus Stylus Pro, а также расцветки Black, Silver и Cloud Cedar Green. Цена планшета на дебютном китайском рынке составила эквивалент 565 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Вариант Soft-Light Edition с 12/256 ГБ обойдется в 715 долларов.
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