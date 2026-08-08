Планшет Xiaomi Pad 9 получит 11,2-дюймовый экран

Китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшетах Xiaomi Pad 9 и Pad 9 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовой модели приписывают наличие 11,2-дюймового LCD-дисплея с разрешением 3.2K и высокой кадровой частотой, батареи ёмкостью 9720 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и однокристальной системы Qualcomm серии Snapdragon 8. Старшая модель будет отличаться поддержкой 67-Вт быстрой зарядки. Ранее Xiaomi Pad 9 засветился в базе данных китайского регулятора 3C, который подтвердил наличие комплектного адаптера питания на 45 Вт. Предполагается, что планшеты будут выпущены вместе с флагманскими смартфонами Xiaomi 18.

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