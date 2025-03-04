Планшет iPad (2025) оценили в 250 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов новым поколением iPad, который основан на процессоре A16 Bionic. По словам производителя, данный чипсет на 30% производительнее, чем A15. Новинку также оснастили 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2360:1640 точек, максимальной яркостью 500 нит и кадровой частотой 60 Гц, основной камерой на 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, дактилоскопом Touch ID в кнопке блокировки, стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также синей, розовой, желтой и серебристой расцветками. Версия с Wi-Fi оценена от 350 долларов, а вариант Wi-Fi + Cellular – от 500 долларов. Старт продаж намечен на 12 марта.