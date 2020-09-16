Планшет iPad Air 4 оценен в 56 тысяч рублей

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов моделью iPad Air 4-го поколения, который получил новый дизайн в духе iPad Pro. Новинка характеризуется топовым 5-нанометровым чипсетом Apple A14, 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360:1640 пикселей, сенсором Touch ID на боковой кнопке включения, 64 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, симметричным разъемом USB-C, поддержкой зарядки мощностью 20 Вт и Wi-Fi 6, основную камеру с 12 Мп модулем, фронтальной камерой FaceTime HD с модулем на 7 Мп, а также серебристой, темно-серой, розовой, зеленой и голубой расцветками. Планшет доступен для заказа по цене от 56 0 00 и от 68 000 рублей за версии только с Wi-Fi и с поддержкой LTE, соответственно.

Комментарии и отзывы iPad Air 4
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