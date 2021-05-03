Планшет iPad Mini 6 получит старый дизайн

Авторитетный аналитик Минг Чи Куо поделился подробностями о планшете iPad mini 6, выход которого ожидается во второй половине 2020 года. Сообщается, что изначально этот планшет должен был выйти в первой половине года, но проблемы с поставками вынудили Apple перенести релиз. Обновленный iPad mini оснастят 8,4-дюймовым экраном с чуть менее толстыми рамками, кнопкой Home с Touch ID и разъемом Lightning. Появления нового мини-светодиодного дисплея, который дебютировал в новом 12,9-дюймовом iPad Pro, придется подождать как минимум до 2022 года. По словам аналитика, последние глобальные изменения в мире повысили продажи iPad, а новые 11- и 12,9-дюймовые iPad Pro также ожидает успех.

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