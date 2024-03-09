Планшет iQOO Pad 2 получит SoC Dimensity 9300

Китайский информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о характеристиках второго поколения планшета iQOO Pad 2, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат получит топовую 4-нанометровую платформу Mediatek Dimensity 9300 и крупный LCD-экран.

Напомним, что первое поколение оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 Plus, системой охлаждения площадью 14 442 мм2, 12,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8К, частотой обновления 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, четырьмя широкополосными и двумя высокочастотными динамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсом USB-C, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч и поддержкой 44-Вт зарядки. В Китае за него просят от 375 долларов.
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