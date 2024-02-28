Планшет iQOO Pad Air готов к выходу

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился рендерами и сведениями о характеристиках планшета iQOO Pad Air, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 11,5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800:1840 пикселей, производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 8500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт и металлический корпус толщиной 6,67-мм. Судя по всему, перед нами клон выпущенного еще прошлым летом Vivo Pad Air. В том нет ничего удивительного, ведь iQOO Pad в своем время тоже оказался копией Vivo Pad 2.