Планшет-трансформер HP Folio Elite получил модем 5G

Компания HP пополнила ассортимент планшетов-трансформеров моделью Folio Elite, которая появится в продаже в феврале. Новинку оснастили платформой Snapdragon 8cx с тактовой частотой 3,1 ГГц, 16 ГБ оперативной и твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ, модемом 5G Snapdragon X55, 13,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1280 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, двумя интерфейсами USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, инфракрасной камерой, системой Windows Hello, комплектными стилусом и клавиатурой-обложкой. Размеры планшета равны 298,6:229,6:15,95 мм и массой 1,3 кг. Цена устройства пока не раскрывается.

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