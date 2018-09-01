Планшеты ALLDOCUBE X1 и ALLDOCUBE M5 с 10-ядерным процессором

Китайские производители планшетов и смартфон в отличие от локальных брендов предлагают лучший функционал и оснащение по своим устройством в представленных ценовых сегментах. Как пример, мощный 8-дюймовый планшет ALLDOCUBE X1. Устройство получилось очень компактным за счет узких рамок по краям. Оснащен он разъемом USB Type-C и гибридным лотком под SIM. В течение короткого времени он будет доступен на Aliexpress за 194 доллара - https://goo.gl/WZquxM

Построен он на базе 10-ядерной платформы MediaTek MTX Helio X20 с тактовой частотой до 2.3 ГГц. Графика Mali-T880 MP4. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти под хранение данных. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 4800 мАч. Проработанная 13 Мп камера со вспышкой. Есть сканер отпечатка пальца и поддержка LTE. Разрешение IPS-экрана составляет 2560 на 1600 пикселей, соотношение сторон 16:10.

Вторым примером станет ALLDOCUBE M5 со стереодинамиками. Напомним, это ранее известная компания Cube. Недорогой 10.1-дюймовый планшет с высоким разрешением экрана. Предустановлена операционная система Android Oreo без сторонней оболочки. Он на Aliexpress доступен за 167 долларов - https://goo.gl/BqSfVK