Планшеты ALLDOCUBE X1 и ALLDOCUBE M5 с 10-ядерным процессором

2018-09-01, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - ALLDOCUBE X1; [121]
Китайские производители планшетов и смартфон в отличие от локальных брендов предлагают лучший функционал и оснащение по своим устройством в представленных ценовых сегментах. Как пример, мощный 8-дюймовый планшет ALLDOCUBE X1. Устройство получилось очень компактным за счет узких рамок по краям. Оснащен он разъемом USB Type-C и гибридным лотком под SIM. В течение короткого времени он будет доступен на Aliexpress за 194 доллара - https://goo.gl/WZquxM.

Построен он на базе 10-ядерной платформы MediaTek MTX Helio X20 с тактовой частотой до 2.3 ГГц. Графика Mali-T880 MP4. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти под хранение данных. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 4800 мАч. Проработанная 13 Мп камера со вспышкой. Есть сканер отпечатка пальца и поддержка LTE. Разрешение IPS-экрана составляет 2560 на 1600 пикселей, соотношение сторон 16:10.

Вторым примером станет ALLDOCUBE M5 со стереодинамиками. Напомним, это ранее известная компания Cube. Недорогой 10.1-дюймовый планшет с высоким разрешением экрана. Предустановлена операционная система Android Oreo без сторонней оболочки. Он на Aliexpress доступен за 167 долларов - https://goo.gl/BqSfVK.

Используется десятиядерный процессор MediaTek Helio X20. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт, внутренней – 64 Гбайт. Автономную работу обеспечивает емкий аккумулятор с емкостью 6000 мАч. Поддерживаются LTE, GPS и Bluetooth 4.2. IPS экран с разрешением 2560 на 1600 пикселей.
Вконтакте группа - https://vk.com/alldocubetablet.
Официальный сайт - http://en.alldocube.com/.

Комментарии:
Прочный смартфон AGM X3...
Прочный смартфон AGM X3Доступны несколько модификаций: базовая с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, оцененная в 513 долларов, вариант «8 + 64...
Новинка отличается увеличенным дисплеем...
Новинка отличается увеличенным дисплеемАппарат наделен 8-мегапиксельной селфи-камерой с поддержкой функции Face Unlock и сдвоенной тыльной (13 +...
Инновационные решения для «Умного дома» ...
Инновационные решения для «Умного дома» Candy Group представляет свои новейшие разработки на IFA 2018 - специализированной выставке электроники и...
Анонсирован процессорный кулер Deepcool ...
Анонсирован процессорный кулер Deepcool Deepcool представляет кулер GAMMAXX GT TGA, ориентированный на геймерское сообщество. Новинка оснащена ст...
Умные часы Nubia α...
Умные часы Nubia αКомпания Nubia всегда на высоте и в этот раз выпустил крутые часы. Nubia α – это умные часы с гибким экра...
Мощный смартфон Nubia Red Magic...
Мощный смартфон Nubia Red MagicЭкран девайса для геймеров имеет размер 6 дюймов. Фронтальная камера имеет оптику на 8 МП. Главная камера...
Смартфоны G7 One и G7 Fit от компании LG...
Смартфоны G7 One и G7 Fit от компании LGГабариты девайсов: 7,9 × 71,9 × 153,2 мм при массе около 160 г.Каждый из аппаратов имеет 16-мегапиксельну...
Отличный смартфон от компании Honor Not...
Отличный смартфон от компании Honor NotДисплей нового смартфона имеет разрешение 2220 х 1080 пикселей. Размер диагонали экрана – 6,95 дюйма. В о...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh системаОбзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh система
Обзор роботизированной косилки Robomow RC308Обзор роботизированной косилки Robomow RC308
Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABx-1)Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABx-1)
Обзор рюкзака Case Logic LoDo Medium BackpackОбзор рюкзака Case Logic LoDo Medium Backpack
Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)
Acronis представила True Image 2019...
Acronis представила True Image 2019Как бы не старались писатели-фантасты предупредить нас об опасности искусственного интеллекта, он все глу...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей«Не хочу делать домашку!», «Опять эта школа!», «Скорее бы каникулы!» Каждый из родителей хоть раз слышал ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить ...
Обзор Drift It. Гонка для любителей вали...
Обзор Drift It. Гонка для любителей валиБольшинство казуальных игр выглядят достаточно скучно и однообразно — это не новость. Разработчики не хот...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaВопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound B...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24ACНа рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и п...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнееИногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсме...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom ...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom На рынке огромное множество разнообразных квадрокоптеров и если вы откроете какой-то профильный интернет-...
Обзор Day One Journal. Ведем дневник...
Обзор Day One Journal. Ведем дневникПриложений для ведения заметок сейчас невероятно много — буквально каждый второй разработчик выпускает по...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCСовременные пользователи не желают покупать зеркальные фотоаппараты по целому ряду причин. Первое — это д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor