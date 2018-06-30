Планшеты Amazon Fire получили режим Show Mode

Компания Amazon объявила о скором выпуске обновления для планшетов Amazon Fire HD 8 и Fire HD 10, которое добавит режим Show Mode. Благодаря этой функции планшет станет чем-то очень похожим на смарт-динамик Echo Show с голосовым ассистентом Alexa. Например, теперь устройство будет отображать информацию в полноэкранном формате и анализировать аудиокартину, пытаясь уловить голосовые команды. Проще говоря, пользователи смогут запрашивать информацию, управлять воспроизведением музыки, совершать видеозвонки и т.д. Также объявлено о выпуске специальной подставки Show Mode Charging Dock, которая не только располагает планшет под удобным углом во время работы в режиме Show Mode, но и подзаряжает его. Цена подставки составит 40 и 55 долларов в зависимости от модели планшета.