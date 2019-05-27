Планшеты Google Pixel Slate подешевели на 200 долларов

Компания Google снизила цены на планшеты Google Pixel Slate, которые появились в продаже в конце прошлого года. Теперь версия на процессоре Core m3 стоит 600 долларов – то есть, столько же, сколько на старте стоила базовая версия на CPU Celeron, которая теперь недоступна для покупки.

Напомним, что планшет оснащается 12,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей, корпусом толщиной 7 мм, процессорами Celeron, Core m3, Core i5 или Core i7 нового поколения Amber Lake, от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, SSD от 32 до 256 ГБ, двумя портами USB-C, сканером отпечатков пальцев и двумя 8 Мп камерами. Интерфейс ОС меняется в зависимости от режима использования. В 200 долларов оценена фирменная клавиатура, в 100 долларов – перо Pixelbook Pen.