Планшеты Huawei MediaPad M5 выходят в России

Компания Huawei объявила российские цены на планшеты MediaPad M5, которые были представлены в феврале этого года. В серию вошли три модели: диагональю 8,4 дюйма, 10,8 дюйма, а также еще один 10,8-дюймовый планшет с чехлом-клавиатурой и стилусом в комплекте. Все новинки получили металлический корпус, дисплеи с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), фирменный процессор Kirin 960, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, четыре динамика harman/kardon (старшая модель), порт Type-C, поддержку LTE, а также аккумуляторы на 7500 мАч и 5100 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android Oreo. Продажи планшетов стартуют 1 июня по цене 27 990 рублей, 35990 рублей и 42990 рублей, соответственно. 10,8-дюймовый Huawei MediaPad M5 с 32 ГБ памяти и WiFi оценен в 24990 рублей.