Планшеты Samsung Galaxy Tab S3 и Tab A 2017 получают Android 9.0 Pie

Компания Samsung не забыла старые планшеты Android, независимо от того, являются ли они флагманами или бюджетными моделями. Если у вас по-прежнему есть Galaxy Tab S3 или Galaxy Tab A 2017 года, вы будете рады узнать, что Samsung выпускает обновления для Android 9.0 Pie для обоих планшетов.

Обновление содержит новый пользовательский интерфейс One, августовский патч безопасности и несколько других улучшений различных функций, таких как уведомления, клавиатура Samsung, Bixby. Другие изменения, упомянутые в журнале изменений, включают поддержку изображений HEIF, Galaxy Buds и Gear IconX. Обновление весит около 1,2 ГБ.